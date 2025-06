Toko-Ekambi : « Dembélé, on devrait tous être derrière lui »

Auteur d’une saison XXL, Ousmane Dembélé est un des favoris au Ballon d’or. Pour Karl Toko Ekambi, le joueur n’est pas assez soutenu en France.

Ousmane Dembélé est très certainement le meilleur joueur du PSG cette saison. Replacé en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique, l’international français a réalisé sa meilleure saison avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. Avec les statistiques, il y a aussi le palmarès avec quatre trophées remportés (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions et Ligue des champions). Il fait forcément office de favori au Ballon d’or. Pour Karl Toko Ekambi, le numéro 10 du PSG n’est pas assez soutenu en France.

« Tu crois qu’en Espagne, si Dembélé fait cette saison, il y a débat ? »

« Lamine Yamal est espagnol, et les Espagnols font toujours front derrière leur joueur, ils te mettent tout en haut. À 100%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs. Ousmane Dembélé, on devrait tous être derrière lui, mais on passe notre temps à lui trouver des défauts, lance l’ancien joueur de Lyon dans un live Twitch du streamer Ange GR. S’il y a un débat entre Lamine Yamal et Dembélé pour le Ballon d’Or, c’est parce que nous en France, on n’est pas tous derrière Dembélé. Tu crois qu’en Espagne, si Dembélé fait cette saison, il y a débat ? Si il y avait Messi ou Cristiano à la place de Dembélé il n’y aurait aucun débat. Je pense même, à mon avis, que ça dérange les Français que Dembélé gagne le Ballon d’Or avant Mbappé. »