Tom Brady, un invité de marque au Campus PSG

Le PSG possède un centre d’entraînement ultramoderne depuis un an. Hier, le très certainement meilleur joueur de l’histoire de la NFL, Tom Brady, a visité le Campus de Poissy.

Les dirigeants du PSG, dans le but de faire grandir encore plus le club, avaient décidé de construire un centre d’entraînement ultramoderne qui colle plus aux valeurs d’un club du standing des Rouge & Bleu. Depuis l’été dernier, c’est chose faite avec le Campus PSG à Poissy. Les Parisiens ont quitté le Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye pour s’installer dans ce centre d’entraînement ultramoderne lors de la pré-saison 2023-2024. Un lieu qui a impressionné les joueurs et le staff du club de la capitale.

Meilleur joueur de l’histoire de la NFL

Outre l’équipe professionnelle, les Féminines et les catégories de jeunes occupent ce Campus PSG. Ils devraient être rejoints dans les prochains mois par les handballeurs et les judokas. Actuellement, c’est l’équipe U19 qui est encore dans les installations, elle qui va jouer sa finale du championnat de France demain après-midi (16 heures) contre l’AJ Auxerre. Deux joueurs de l’effectif professionnel du PSG fréquentent aussi les lieux en ce moment pour leur rééducation, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Hier soir, le Campus PSG a reçu la visite d’une légende du sport mondial et très certainement le meilleur joueur de l’histoire de la NFL, championnat américain du football américain et vainqueur de sept Super Bowl, Tom Brady. Sur des photos et une courte vidéo postées sur les réseaux sociaux du PSG, on peut voir le quarterback (46 ans), qui a récemment pris sa retraite, visiter les installations du club parisien. Il a également reçu un maillot du PSG floqué avec son nom et son numéro mythique en carrière, le 12.