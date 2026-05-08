Toni Kroos salue la mentalité d’Ousmane Dembélé

Une nouvelle fois qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG a encore pu compter sur un Ousmane Dembélé précieux par son leadership.

Le 30 mai prochain, le PSG pourra défendre son titre de champion d’Europe. Un an après sa victoire en Ligue des champions, le club de la capitale retrouve la finale de la compétition, où il affrontera Arsenal à Budapest. Et comme la saison passée, le groupe parisien a une nouvelle fois affiché un état d’esprit irréprochable.

« Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur »

Dans ce groupe dirigé par Luis Enrique, un homme a changé de dimension depuis plus d’un an : Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 confirme son excellente saison 2024-2025 en se montrant encore décisif dans les matchs couperets. Outre ses buts, l’international français se démarque aussi par son leadership et sa mentalité. Multiple vainqueur de la Ligue des champions (en 2013 avec le Bayern Munich et en 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024 avec le Real Madrid), Toni Kroos s’est exprimé sur l’état d’esprit du numéro 10 des Rouge & Bleu, dans son podcast : « Lorsque Luis Enrique a sorti son meilleur joueur, à la 65e minute (face au Bayern Munich), personne ne s’en est plaint. Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur. Il a quitté le terrain, serré la main de son coach, puis s’est assis sur le banc en encourageant ses partenaires. Ce n’est pas tout le temps le cas. Tu regardes Dembélé, depuis le banc, en train de crier sur ses coéquipiers pour qu’ils n’arrêtent pas de se battre. 90 % des joueurs qui se prennent pour des stars ne le feraient pas : eux commencent par faire de mauvais gestes sur le terrain, avant d’aller bouder sur le banc », a déclaré l’ex-international allemand, dans des propos rapportés par L’Equipe. Ousmane Dembélé aura donc l’occasion de continuer à écrire sa légende le 30 mai prochain.