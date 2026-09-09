Torres : « C’est impossible de s’attendre à marquer un triplé »

Pour son entrée en lice de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a étrillé le Slovan Bratislava sur la pelouse du Parc des Princes (6-1).

Pour son premier match de la saison de Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue sur la pelouse du Parc des Princes (6-1). Titulaire sur le côté gauche de l’attaque du club de la capitale, Ferran Torres s’est offert un triplé. Élu homme du match, l’international espagnol est revenu sur ce très bon début de campagne européenne des doubles champions d’Europe.

« On a fait un très bon match »

« Le résultat et la performance que j’attendais ? Non, c’est impossible de s’attendre à marquer un triplé. La seule chose que l’on attend avant le match, c’est d’avoir la bonne intensité. On savait que l’on devait presser à la perte de balle. On l’a bien fait. On a récupéré beaucoup de ballons dans leur partie de terrain, avance le numéro 9 du PSG au micro de Canal Plus. On a fait un très bon match. Déjà cinq buts ? Oui, j’ai de très bonnes sensations. C’est facile de jouer avec ce genre de joueurs. J’essaye juste de profiter, de prendre du plaisir. Je suis heureux sur le terrain et en dehors. C’est la seule chose que j’essaye de faire. Les matches contre City et Barcelone, spéciaux pour moi ? Oui, c’est la Ligue des champions. On joue toujours des équipes très fortes. Il faut aussi se concentrer sur la Ligue 1. On a pas démarré de la meilleure façon. Mais oui, ce sera de très bons matches. »