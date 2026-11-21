Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nice. Le PSG s’est imposé après avoir mené au score (2-3). Malgré ce succès, le PSG s’inquiète pour Désiré Doué, qui semble s’être gravement blessé.

Pour son retour sur les terrains, le PSG se déplaçait à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Avec une équipe légèrement remaniée, le PSG a été mené au score avant de renverser le match en deux minutes grâce à un penalty de Senny Mayulu et un but de Désiré Doué. Seulement quelques minutes après son but, l’international français va s’écrouler sur le terrain après avoir vu son genou tourner. Sorti en pleurs sur civières, il semblerait que sa blessure soit grave. En seconde période, le PSG va dominer la rencontre et réussir à s’offrir un troisième but à cinq minutes de la fin avec Ferran Torres, qui a mis fin à sa disette de huit matches sans but.

« Avec le 3-1, on était un peu plus bas et on perdu un peu plus de ballons que l’on ne doit pas se permettre de perdre »

Les Parisiens vont se faire une frayeur en fin de match mais va réussir à s’imposer pour s’offrir une huitième victoire de suite en championnat (2-3). Au micro de Ligue 1 +, Ferran Torres est revenu sur cette importante victoire pour le PSG. « Avec le 3-1, on était un peu plus bas et on perdu un peu plus de ballons que l’on ne doit pas se permettre de perdre. Si vous ne marqué pas un but en plus, ça peut vous arrivez. Mais le plus important c’est que l’on est gagné. C’est toujours important de gagner, notamment après le retour de la sélection. Mais comme je l’ai dit, le plus important c’était de repartir avec les trois points. »