Torres : « C’est vrai que ce n’était pas notre meilleur match »

Ferran Torres poursuit ses débuts de rêve sous le maillot du PSG avec son sixième but de la saison, qui permet au PSG de remporter son premier match de Ligue 1.

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Titulaire dans l’attaque des Rouge & Bleu, Ferran Torres a encore brillé avec un but sur une très belle passe décisive d’Ousmane Dembélé. L’international espagnol a inscrit son sixième but en cinq matches toutes compétitions confondues, sur ses six tirs cadrés avec les Rouge & Bleu et offert la première victoire de la saison du PSG en championnat (0-1). Le numéro 9 du PSG n’a pas caché que son équipe n’avait pas réalisé son meilleur match mais que le plus important était de partir avec les trois points.

« Au final, c’est aussi important de remporter cette première victoire »

« C’est vrai que ce n’était pas notre meilleur match. Je pense que nous avons été très compétitifs, et au final, c’est aussi important de remporter cette première victoire sur un terrain dont nous savions qu’il allait être difficile, lance Ferran Torres au micro de PSG TV. Et maintenant, place à une nouvelle semaine pour se reposer et préparer le match de la fin de la semaine prochaine, qui est également très important pour nous. Mon but ? Ce qui compte pour moi, c’est toujours d’aider l’équipe, quel que soit le temps de jeu que l’entraîneur décide de m’accorder, et d’apporter ma pierre à l’édifice. Que ce soit par des buts, des passes décisives ou par mon travail sur le terrain. »





