Torres, Marquinhos… Les chiffres clés après OM / PSG

Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-2). Deux jours après ce premier Classico, retour en chiffres sur ce choc.

Avant de voir un très grand nombre de ses joueurs partir avec leurs sélections nationales respectives pour participer à la trêve internationale, le PSG s’est imposé contre Marseille lors du premier Classico de la saison (1-2). Gagner contre Marseille, une formalité pour le club de la capitale puisqu’il a remporté 16 des 21 derniers classicos toutes compétitions confondues (deux nuls, trois défaites), comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

Pour Ferran Torres, des chiffres zlatanesques

Premier buteur du Classico, Ferran Torres poursuit son début d’aventure de rêve sous le maillot du PSG avec sept buts en six rencontres. Seul Zlatan Ibrahimović a fait mieux avec huit buts en six matches. Michel Kollar fait savoir que le Suédois avait inscrit ses sept premières réalisations avec Paris en 490 minutes, contre seulement 300 pour Ferran, ce qui en fait un record dans l’histoire du club de la capitale. Deuxième buteur parisien du Classico, Marquinhos est devenu le premier joueur depuis Zlatan Ibrahimović, en octobre 2013, à marquer contre Marseille en portant le brassard de capitaine. Contre Marseille, le PSG a tiré à 31 reprises. Il s’agit du plus haut total parisien lors d’un match de Ligue 1 face à l’OM depuis qu’Opta analyse la compétition (en 2006-2007). Ce chiffre se rapproche également du record du club dans l’élite sur cette période, établi à 35 tirs face à l’AC Ajaccio en 2013.



