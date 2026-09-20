Ferran Torres
Image : PSG.fr

Torres : « On savait que c’était l’une des rencontres les plus importantes de la saison »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 septembre 2026

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-2). Entré en jeu, Ferran Torres a encore été décisif.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Marseille. Dans un match dans lequel il a multiplié les tirs, le club de la capitale a dû attendre l’entrée en jeu de Ferran Torres pour débloquer la situation. Seulement quelques minutes après son entrée en jeu, l’international espagnol a ouvert le score d’une magnifique tête sur un centre de Désiré Doué. Après l’égalisation de Marseille, c’est Marquinhos qui a offert la victoire au PSG (1-2). Élu homme du match, Ferran Torres est revenu sur cette belle victoire parisienne au micro de Ligue 1 +

« C’était important pour nous de gagner »

« On savait que pour nous, c’était l’une des rencontres les plus importantes de la saison. C’est important de gagner, même si ce n’a pas été facile. On a dû lutter, batailler. C’était important pour nous de gagner. On peut être content de notre performance. Maintenant, on va penser à la sélection et penser à autre chose. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 septembre 2026

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