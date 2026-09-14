Torres, Safonov, buts… Les chiffres clés après Brest / PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (0-1). Au lendemain de ce premier succès en Ligue 1 de la saison, petit tour en chiffres autour de la rencontre.

Il aura donc fallu attendre la quatrième journée pour voir le PSG s’offrir sa première victoire de la saison en Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse de Brest grâce à une réalisation de Ferran Torres. L’international espagnol a marqué son sixième depuis son arrivée chez les doubles champions d’Europe. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, il est le premier joueur du Paris Saint-Germain à atteindre ce total lors de ses cinq premières apparitions officielles avec le club depuis Zlatan Ibrahimović, en 2012. Le PSG qui aime d’ailleurs marquer en Ligue 1 puisqu’il reste sur 24 matches de championnats avec au moins un but marqué (53 réalisations au total). Il faut remonter à la période comprise entre août 2018 et septembre 2019 pour retrouver une série aussi longue, avec 44 rencontres consécutives en trouvant le chemin des filets.

Matvey Safonov brille dans les buts

Passeur décisif pour Ferran Torres d’une subtile talonnade, Ousmane Dembélé a délivré sa huitième offrande en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Sur cette période, seuls Adrien Thomasson (11) et Ludovic Ajorque (9) font mieux au sein de l’élite. Le numéro 10 du PSG affiche déjà quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, un total qu’aucun autre joueur évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens ne dépasse actuellement. Titulaire dans les buts du PSG hier soir, Matvey Safonov a réalisé un très gros match avec pas moins de six arrêts. Selon le modèle des Expected Goals d’Opta, le gardien parisien a « évité » 1,62 but ce dimanche soir. Il s’agit du plus haut total réalisé par un gardien du Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis Gianluigi Donnarumma contre Nantes en février 2024 (2,00).













