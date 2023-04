Afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine, le PSG aurait comme priorité le recrutement d’un attaquant de pointe. En ce sens, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane reviennent avec insistance. Pour les trois noms la somme de 100 millions d’euros est évoquée, mais pour l’Anglais, les choses pourraient changer … .

Comme l’impression que les 100 millions sont à la mode dans le monde du football. C’est la somme attendue par l’Eintracht Francfort, le Napoli et Tottenham afin de libérer leur attaquant respectif Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Harry Kane. Cependant, si on a souvent parlé d’un « tarif PSG » lors du marché des transfert, le Paris Saint-Germain pourrait voir les choses tourner à son avantage sur le dossier menant à l’attaquant anglais. En effet, par soucis de ne pas renforcer ses concurrents en Premier League, Tottenham pourrait appliquer le tarif de plus de 100 millions d’euros pour les clubs anglais. Plus encore, les dirigeants des Spurs pourraient ne pas répondre aux différentes avances locales selon The Telegraph. Une situation qui profiterait donc au Paris Saint-Germain. En effet, afin d’accentuer cette volonté de voir Harry Kane ne pas rejoindre un autre club de Premier League, Tottenham pourrait revoir son tarif à la baisse, ainsi se montrer attentif aux offres avoisinants les 90 millions d’euros.

❗️ Tottenham serait prêt à écouter des offres avoisinants les 80M£ pour Harry Kane venant de clubs étrangers 💰

En revanche pour les clubs de PL, les Spurs demanderaient au moins 100M£ … voire même les refuser ! ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



(@Telegraph) pic.twitter.com/x08PVvZbXL — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 24, 2023 Twitter : @CanalSupporters

A 29 ans, Harry Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024. L’attaquant anglais pourrait donc voir le PSG racheter sa dernière année de contrat pour une somme oscillant aux alentours de 90 millions d’euros. Formé à Tottenham, l’attaquant anglais évolue dans son club formateur depuis toujours avec des prêts entre temps à Leyton Orient, Milwall, Norwich ou encore Leicester. L’attaquant est estimé à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.