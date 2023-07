La question du futur numéro 9 parisien fait couler beaucoup d’encre et de nombreux joueurs sont affiliés au Paris Saint-Germain. Entre Harry Kane, Victor Osimhen, Kolo Muani et Dusan Vlahovic, le club de la capitale s’active sur plusieurs plans. A tel point qu’un chassé croisé pourrait survenir entre Tottenham, Paris et Munich puisque d’après FootMercato, le club londonien serait intéressé par Vlahovic et pourrait concurrencer le PSG, dans l’éventualité d’un départ de Harry Kane cet été.

Qui sera le prochain numéro 9 du Paris Saint-Germain ? De Tottenham ? Du Bayern Munich ? Une question commune pour les trois clubs européens, mais qui prend un sens commun, en la personne de Harry Kane. L’attaquant anglais, ciblé à la fois par le club de la capitale française et par le club allemand, est une des attractions de ce mercato estival. Le capitaine des Three Lions donnerait sa priorité à Munich en cas de transfert cet été, et dans le cas du club bavarois, le numéro 10 des Spurs est la priorité absolue, et malgré des offres refusées par Daniel Levy, président du club londonien, le Bayern ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les Champions d’Allemagne souhaitent même vendre leurs joueurs indésirables afin de renflouer les caisses en vue d’une prochaine offre, supérieure à la dernière de 80 millions d’euros.

Le PSG : perdant de l’histoire ?

D’après Foot Mercato, Paris pourrait perdre « gros » dans l’histoire. En effet, selon le média français, si Harry Kane venait à être vendu au Bayern cet été, Daniel Levy songerait à le remplacer par un certain… Dusan Vlahovic, lui aussi pisté par le club de la capitale. Tottenham aurait placé le Serbe en haut de sa liste de remplaçant pour le meilleur buteur de l’histoire du club, et s’intéresse au joueur depuis pas mal de temps, déjà quand le numéro 9 de la Juve évoluait à la Fiorentina. Les clubs européens sont dans l’attente d’un premier mouvement dans le dossier Harry Kane, avant de s’activer sur les autres buteurs et notamment les Spurs qui sont prêt à griller la priorité au Paris Saint-Germain, qui avait avancé dans le dossier récemment.