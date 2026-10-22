Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé absent trois semaines ?

Si le PSG a remporté le choc contre le FC Barcelone, il a aussi perdu trois joueurs sur blessures, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Ce dernier pourrait être absent trois semaines.

Le PSG n’a pas été épargné par les blessures mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Lors de la victoire contre le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2), le PSG a vu trois joueurs sortir sur blessure. Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Marquinhos, victime d’une lésion à la cuisse droite et Ousmane Dembélé, victime d’une lésion à la cuisse gauche. Pour ces deux derniers, le PSG a fait savoir qu’ils resteraient en soins ces prochaines semaines. Selon les informations du Parisien, le numéro 10 du PSG devrait être absent au maximum trois semaines. Un délai qui laisse planer le doute sur sa présence lors du prochain rassemblement des Bleus, avance le quotidien francilien. Un retour après la trêve internationale n’est donc pas à exclure, lance Le Parisien.

Sa gestion depuis le début de la saison questionne

De son côté, L’Equipe explique que la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé questionne sur sa gestion récente du staff du PSG. Cette lésion relance la question de la gestion d’un joueur relativement épargné lors de ses deux premières saisons au PSG mais qui, depuis un an, est soumis régulièrement à des blessures musculaires, lance le quotidien sportif. Luis Enrique assume de miser sur la fraîcheur physique et mentale, en accordant, comme il l’a fait avec Nuno Mendes ou Marquinhos (eux aussi blessés), une plage de repos, avance L’Equipe. Le joueur, en privé, a répété ces dernières années qu’il avait besoin d’enchaîner pour nourrir son foncier et pouvoir être à 100 %. La blessure de Dembélé invalide – au moins sur cette séquence – la méthode du technicien espagnol, assure le quotidien francilien. Va-t-il la modifier ? La question sera centrale dans les prochains mois. Car Dembélé, dont la prolongation au club est actée, aura 30 ans en mai. Et son corps va nécessiter encore davantage d’attention. Luis Enrique et son staff vont sans doute devoir nourrir une réflexion sur sa gestion. À court terme, cette absence aura un impact mais pas de très lourdes conséquences sportives. En revanche, dans sa quête de triplé historique en Ligue des champions, le technicien aura besoin de son attaquant à 100 %. Quiconque a passé un peu de temps avec ce groupe, sur les deux dernières saisons, mesure l’influence – sur et hors terrain – de Dembélé, conclut L’Equipe.









