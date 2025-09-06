Touché au mollet, Désiré Doué va passer des examens

Titulaire avec l’équipe de France contre l’Ukraine hier, Désiré Doué a dû être remplacé à la mi-temps en raison d’une blessure au mollet. Le numéro 14 du PSG va passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure.

Hier soir, la France affrontait l’Ukraine dans le cadre des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Lors de cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé d’aligner d’entrée deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué. Le dernier cité a dû quitter le terrain à la mi-temps en raison d’une blessure au mollet. Il avait alors été remplacé par Ousmane Dembélé, qui s’est blessé à son tour, lui, à la cuisse droite.

A voir aussi : Didier Deschamps justifie son choix de faire jouer Ousmane Dembélé

Il boitait à sa sortie du stade

Ce samedi, Le Parisien explique que Désiré Doué a ressenti une raideur à l’arrière de la jambe. Le numéro 14 du PSG va passer des examens ce samedi pour connaître exactement la nature de son pépin physique. Le quotidien francilien indique que Désiré Doué, sorti aux côtés de son camarade Lucas Hernandez, boitait au moment de quitter le stade de Wroclaw. Dans les couloirs, il se murmurait que ce n’était pas trop grave, mais on assurait aussi que toutes les précautions nécessaires seraient prises. « Comme Dembélé, Doué a embarqué cette nuit à bord du vol retour pour la France avec le reste du groupe. Il passera donc entre les mains expertes du corps médical pour établir le protocole à suivre. Le prochain match contre l’Islande se joue mardi, au Parc des Princes« , conclut Le Parisien.