Appelée en équipe de France pendant ce rassemblement, Grace Geyoro rentrera plus tôt à Paris en raison d’une blessure à la cheville.

Cadre du PSG et de l’équipe de France féminine, Grace Geyoro a vécu dix derniers jours rythmés. Entre sa prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu, les débuts en D1 Arkema avec un but lors de la large victoire face à Bordeaux (3-0) et la Ligue des Nations avec les Bleues, la milieu de terrain est une joueuse importante dans le système de jeu de son coach (Gérard Prêcheur) et sélectionneur (Hervé Renard). Ce vendredi, elle a notamment débloqué la rencontre face au Portugal (2-0) en ouvrant le score. Cependant, elle a dû quitter ses partenaires en fin de rencontre en raison d’une torsion à la cheville. « Une joueuse adverse est tombée sur ma cheville, j’ai une petite torsion. Disponible mardi ? J’espère, on verra demain, à froid », avait-elle déclaré à l’issue de la rencontre. Finalement, elle sera forfait pour affronter l’Autriche.

À voir aussi : Féminines – Le PSG annonce la prolongation de Grace Geyoro

Examens rassurants pour Geyoro

En effet, dans un communiqué, la Fédération Française de Football (FFF) a officialisé le forfait de Grace Geyoro en raison d’une blessure à la cheville droite. « Si les examens médicaux sont rassurants, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne sera toutefois pas apte pour le prochain match des Bleues mardi face à l’Autriche. Elle quitte donc le groupe ce samedi. » La joueuse de 26 ans pourra donc se soigner à Paris. Reste désormais à savoir si elle sera disponible pour le prochain choc des Féminines du PSG face à l’Olympique Lyonnais dans une semaine (1er octobre).