Toujours pas de but en championnat pour Messi… Une situation rarissime

Le PSG a concédé le premier match nul de sa saison en Ligue 1 ce dimanche au Stade Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (0-0). Après une première mi-temps convenable, les hommes de Mauricio Pochettino ont mal vécu la sortie sur blessure de Marco Verratti juste avant la mi-temps, mais aussi l’expulsion sévère d’Achraf Hakimi à l’heure de jeu.

Lors des 45 premières minutes, les Parisiens ont eu de nombreuses situations, et tout particulièrement Leo Messi. Entre une frappe trop écrasée à l’entrée de la surface marseillaise, une tête bien enlevée par Pau Lopez, et un magnifique enroulé du pied gauche qui flirte avec la lucarne, l’Argentin n’a pas réussi à faire trembler les filets adverses. Une situation frustrante et quasiment une première pour la Pulga. Si ce dernier se montre efficace en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe, grâce à 3 buts en 3 matches disputés, celui-ci montre davantage de difficulté en Ligue 1. En effet le numéro 30 parisien n’a toujours pas marqué en Ligue 1 lors de ses quatre premières rencontres. Une situation presque inédite puisqu’il faut remonter à la saison… 2005/2006 pour trouver trace d’une telle inefficacité ! On rappelle que Leo Messi a touché deux fois les montants, sur deux coups francs (Lyon et Rennes), et a fait face à des portiers adverses en forme. En espérant que cette série se termine ce vendredi contre le LOSC au Parc des Princes (20h45).