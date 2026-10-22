Toujours pas de décision pour le report du match PSG / Lyon

Avec les nouvelles manifestations dans Paris prévues samedi et le match de NFL au Stade de France dimanche, la préfecture de police souhaiterait décaler le match du PSG contre Lyon qui doit avoir lieu au Parc des Princes dimanche soir. Aucune décision n’a pour le moment été prise sur ce report.

Dimanche soir, les deux premiers de la Ligue 1, Lyon et le PSG, doivent s’affronter au Parc des Princes en clôture de la huitième journée. Mais cette rencontre pourrait être décalée à lundi soir. En effet, la Préfecture de police souhaitait que ce choc soit décalé en raison du contexte sécuritaire de ce nouveau week-end de mobilisations à Paris et de la tenue d’un match de NFL au Stade de France dimanche après-midi. Mais selon L’Equipe, alors que ce jeudi devait permettre de lever les doutes mais rien n’était encore définitivement réglé, en début de soirée.

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La LFP repousse la demande de la Préfecture de police de décaler le match

Ce jeudi, la Préfecture de police a écrit à la Ligue pour lui demander si elle était prête à décaler la rencontre. L’instance a répondu par la négative, observant qu’elle ne voyait pas pourquoi décaler son affiche, alors que le match de la NFL (football américain) programmé dimanche après-midi au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), n’était pas concerné par un report, indique le quotidien sportif. « Mais la Ligue a indiqué qu’elle s’en remettrait évidemment à la décision des pouvoirs publics si un arrêté préfectoral était pris en ce sens, comme les deux clubs concernés, suspendus toute la journée à la tournure des événements. » Pour l’heure, cet arrêté n’a pas été pris mais il peut l’être à tout moment, auquel cas PSG-OL sera décalé, possiblement lundi soir, la première date disponible comme le prévoit l’article 528 du règlement des compétitions de la LFP, conclut L’Equipe.













