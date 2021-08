C’est le feuilleton le plus chaud de cette fin de mercato. Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger et aimerait rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène s’est rapproché du PSG ces derniers jours avec une première offre de 160 millions d’euros, refusée par les dirigeants Rouge & Bleu. Le Real est revenu à la charge avec une offre de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Une offre étudiée par le PSG. Selon certaines sources, les deux clubs sont en train de négocier. Mais Bruno Salomon, journaliste France Bleu Paris, confirme ses informations parues plus tôt dans la journée. À cette heure, il n’y a toujours aucunes discussions ni négociations entre le Real Madrid et le PSG.

Antoine Simmoneau – correspondant de l’Equipe en Espagne – explique de son côté que le PSG n’a toujours pas répondu à la dernière offre du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes estiment que les dirigeants parisiens attendent de faire un bon coup ou de boucler un transfert avant de laisser filer Mbappé au Real.