Toulouse / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG affronte le Toulouse FC dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 avec pour ambition de poursuivre sa série d’invincibilité.

Toujours invaincus en championnat, le PSG aura à coeur de poursuivre sa série d’invincibilité ce samedi soir. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique ne devront pas se manquer sur la pelouse du Toulouse FC, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Parisiens reprendraient leur 10 points d’avance sur le rival marseillais, vainque de l’AS Saint-Etienne (5-1).

Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser au repos Gianluigi Donnarumma tandis que Warren Zaïre-Emery soigne toujours sa cheville. Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le TFC et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, le club parisien s’est largement imposé face au Stade Brestois (0-3) en barrage aller de la Ligue des champions. Un bon résultat annoncé ici par Willou, dva, Niko et laf. Félicitations à eux !!!