Toulouse / PSG – Le groupe parisien avec Kvaratskhelia

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe avec le retour de Khvicha Kvaratskhelia.

Après s’être imposé contre Nantes (0-1) et Angers (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec dans le viseur la passe de trois sur la pelouse de Toulouse. Pour cette rencontre contre le deuxième du championnat, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet.

Ibrahim Mbaye seul titi dans le groupe

Laissé au repos contre les Angevins en raison d’une gêne musculaire, Khvicha Kvaratskhelia fait bien son retour dans le groupe du coach du PSG pour le déplacement à Toulouse. Ce n’est pas le cas de Senny Mayulu qui était absent lors des trois premiers matches de la saison du PSG en raison d’une blessure à la cuisse droite. Bien présent à l’entraînement collectif hier, il est encore trop tôt pour le titi pour postuler à une place dans le groupe. Récemment devenu professionnel, Noham Kamara présent dans le groupe concocté par Luis Enrique contre Angers, ne fait cette fois-ci pas partie de celui pour Toulouse. Possiblement sur le départ avant la fin du mercato, Presnel Kimpembe ne fait pas partie du groupe.

Le groupe du PSG