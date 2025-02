Toulouse / PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG affronte le Toulouse FC dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Avant son barrage retour de la Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG devra bien négocier son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Toujours invaincus en championnat, les Rouge & Bleu auront à coeur de revenir de leur voyage avec les trois points et ainsi reprendre leur avance de dix unités sur le rival marseillais. Et Luis Enrique a décidé de poursuivre son turnover dans cet enchaînement de matches.

Un trio offensif Kvara – Doué – Barcola

En l’absence de Gianluigi Donnarumma, au repos, Matvey Safonov occupe les buts du PSG. En défense, Achraf Hakimi (capitaine) est titulaire dans le couloir droit et Lucas Hernandez à gauche. En charnière centrale, Willian Pacho est associé à Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz est aligné aux côtés de Lee Kang-In et du Titi Senny Mayulu. En attaque, le serial buteur Ousmane Dembélé débute sur le banc. L’occasion parfaite pour Khvicha Kvaratskhelia de continuer à créer des automatismes avec ses partenaires. La recrue hivernale sera accompagnée par Bradley Barcola et Désiré Doué sur le front de l’attaque.

Feuille de match Toulouse FC / Paris Saint-Germain

22e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Mathieu Vernice et Wilfried Bien

: Restes – Canvot, Cresswell, Akdag – Dönnum, Casseres, Sierro (c), Suazo – Babicka, Magri, Aboukhlal Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Lee, F.Ruiz, Mayulu – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Remplaçants : Mouquet, Tenas, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, J.Neves, G.Ramos, Dembélé

