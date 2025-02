Toulouse / PSG – Les compositions probables

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG se déplace à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait opérer un turnover.

Ces dernières semaines, le PSG enchaîne les matches tous les trois jours. Après avoir largement battu Brest en barrage aller de la Ligue des champions mardi (0-3) et avant de retrouver les Brestois mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot) pour la manche retour, le club de la capitale affronte Toulouse ce soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, seuls Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye sont forfaits. Avec le calendrier infernal, le coach espagnol devrait effectuer un turnover contre les Toulousains.

Joao Neves en sentinelle ?

Ce turnover ne devrait pas concerner le poste de gardien, Gianluigi Donnarumma gardant les buts du PSG ce soir selon L’Equipe et Le Parisien. Les deux quotidiens s’accordent aussi sur la défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez devraient occuper cette dernière. Ils sont par contre en désaccord sur le milieu de terrain. Le Parisien titularise Lee Kang-in au côté de Joao Neves et Senny Mayulu alors que L’Equipe remplace le titi parisien par Fabian Ruiz. En attaque, les deux quotidiens ne sont pas non plus d’accord. Pour le sportif, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué accompagneront Gonçalo Ramos alors que pour le francilien, l’international géorgien serait associé à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ou l’ancien rennais.