Toulouse / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1+), le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique pourrait de nouveau effectuer un turnover.

Le PSG voudra réaliser la passe de trois en Ligue 1 ce soir sur la pelouse de Toulouse. Vainqueur de ses deux premières rencontres de championnat, le club de la capitale voudra s’offrir un troisième succès en trois rencontres ce samedi sur la pelouse de Toulouse avant de voir un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Pour ce match contre les Toulousains, deuxièmes du classement avec également deux victoires en deux matches, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Touché à la cuisse droite avant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Senny Mayulu a retrouvé l’entraînement collectif ces derniers jours.

Doué au milieu ou en attaque ?

Face aux Toulousains, le coach du PSG pourrait de nouveau faire tourner son effectif, lui qui n’est pas encore à 100% en raison de sa préparation estivale tronquée. Dans les buts, pas de surprise, Lucas Chevalier devrait bien tenir sa place. En défense, Illia Zabarnyi devrait connaître sa deuxième titularisation. L’international ukrainien devrait être associé à Willian Pacho selon L’Equipe et Le Parisien. Les deux quotidiens s’accordent aussi sur le titulaire dans le couloir gauche de la défense, Lucas Hernandez. En ce qui concerne le latéral droit, le quotidien francilien titularise Warren Zaïre-Emery alors que le sportif place Achraf Hakimi. L’Equipe titularise bien Warren Zaïre-Emery, mais au milieu de terrain, au côté de Joao Neves et Fabian Ruiz. De son côté, Le Parisien place le numéro 87 du PSG, mais entouré de Vitinha et Désiré Doué. En attaque, ils ne sont pas d’accord non plus. Le quotidien sportif place le numéro 14 parisien dans le couloir droit de l’attaque du PSG, associé à Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Pour le quotidien francilien, les deux derniers cités devraient bien être titulaires, mais c’est Kang-in Lee qui devrait être le troisième homme de l’attaque du PSG.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Neves, – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez – Vitinha (cap.), Neves, Doué – Lee, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable de Toulouse : Restes – Sidibé (cap.), Cresswell, Mc Kenzie – Dönnum (ou Kamanzi), Sauer, Casseres, Methalie – Edjouma (ou Dönnum), Magri, Gboho

compositions probables Toulouse / PSG (L’Equipe)