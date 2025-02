Toulouse / PSG – les notes des joueurs parisiens

Sans briller, le PSG a obtenu l’essentiel de son déplacement à Toulouse avec un succès sur la plus petite des marges (0-1) grâce à une réalisation de Fabian Ruiz.

Dans cet enchaînement de matches intense, Luis Enrique a poursuivi sa revue d’effectif ce samedi soir à Toulouse. Opposé au TFC dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, le PSG l’a emporté sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz dicte le tempo, Doué nonchalant, Kvaratskhelia en manque de repères

Devenu un élément important du groupe, l’international espagnol enchaîne les rencontres dernièrement et a montré de belles choses au Stadium. En plus de son but, le milieu de terrain a également délivré quelques passes bien senties pour ses offensifs et avait pour rôle de dicter le tempo du match. En revanche, Désiré Doué a fait preuve de trop de déchets techniques dans son jeu et d’une certaine nonchalance à certains moments. De nouveau titulaire en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia manque encore d’automatismes avec ses partenaires. En défense, Lucas Beraldo a encore souffert dans les duels. Enfin, Senny Mayulu a apporté sa qualité dans l’entrejeu et n’a pas hésité à proposer des solutions à ses coéquipiers.

Les notes des joueurs du PSG : Safonov 5 – Hakimi 6, Beraldo 4.5, Pacho 5, Hernandez 5 – Mayulu 6, Ruiz 7, Lee 5.5 – Barcola 5, Doué 4.5, Kvara 4