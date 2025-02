Toulouse / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Toulouse sans forcer (0-1). Seul buteur du match, Fabian Ruiz a brillé, tout comme Willian Pacho en défense. Lucas Hernandez a été en difficulté.

Placé entre les deux barrages de la Ligue des champions contre Brest, le match contre Toulouse n’a pas été le meilleur de la saison du PSG. Dans un match qu’il a plutôt maitrisé, le club de la capitale s’est imposé de la plus petite des marges avec une réalisation de Fabian Ruiz. L’Espagnol, placé en sentinelle, a été l’un des rares à sortir du lot et a souvent aéré le jeu parisien par ses passes précises et a également été précieux à la récupération en cherchant haut, analyse Le Parisien qui lui a attribué un 7. L’Equipe lui accorde aussi un 7. « Il a été le dépositaire du jeu parisien qu’il a orienté vers l’avant, tandis que son placement intelligent lui a permis d’avorter plusieurs transitions adverses. Il a surtout débloqué le score d’un match fermé en renard, à la retombée d’un corner. » Le quotidien sportif a aussi salué la performance de Willian Pacho, avec un 7. « Il a mis de l’impact, dans son style. Ça s’est certes traduit par du déchet avec le ballon. Mais ça lui a surtout permis de remporter ses duels face à Magri avec autorité. » Le Parisien est un peu plus sévère avec un 5,5.

A voir aussi : Luis Enrique : « On ne fait aucun calcul, seule la victoire compte »

Lucas Hernandez en grande difficulté

Autre satisfaction, Senny Mayulu, qui obtient un six dans les deux quotidiens. « Le jeune Titi du PSG (18 ans), titulaire dans le trio du milieu, a d’abord eu du mal à se situer. Peu trouvé entre les lignes, il a eu une influence assez limitée. Mais il a été intéressant quand il s’est aventuré sur les côtés pour proposer de la profondeur, en déclenchant quelques mouvements dangereux. Très précieux dans ses replis défensifs et par son jeu sans ballon », analyse L’Equipe. Lucas Hernandez, aligné dans le couloir gauche, a été en difficulté, lui qui obtient un 3 dans L’Equipe et un 3,5 dans Le Parisien. « D’entrée de jeu, le champion du monde a montré ses limites et affiché des carences physiques. Babicka l’a malmené par séquences (2e, 12e) et malgré un manque de vitesse, il a réussi à réaliser un bon retour après s’être fait enrhumer (13e). L’ensemble reste tout de même fragile avec beaucoup d’espaces laissés à l’adversaire. » De nouveau titulaire, Khvicha Kvaratskhelia a été dans le dur sur la pelouse du Stadium. Le numéro 7 du PSG a obtenu un 4 dans Le Parisien et un 3 dans L’Equipe. « Il avait été positionné avant-centre par Luis Enrique, un poste qui ne lui convient pas car il manque de relais. Ses quelques incursions sur les ailes lui ont permis de toucher le ballon, il a intelligemment servi Beraldo qui a trouvé le poteau (35e) mais il a été trop peu dangereux et surtout déconnecté du reste de l’équipe, car vraiment isolé », lance le quotidien sportif.