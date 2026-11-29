Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG va pouvoir défendre son titre de champion de la Coupe Intercontinentale. Tous les adversaires possibles du club de la capitale pour cette finale sont connus.

Avec sa victoire lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal la saison dernière (1-1, 4 t.a.b. à 3), le PSG est qualifié d’office pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Cette dernière se jouera le 16 décembre prochain (17 heures) sur la pelouse du stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan de Doha, au Qatar. Pour connaître son futur adversaire, le PSG devra attendre quelques jours.

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Trois équipes pour une place en finale

Si on connaissait deux de ses trois adversaires possibles, Toluca, vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF et les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, tombeurs des Saoudiens d’Al-Ahli (2-1) lors de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique, il manquait le vainqueur de la Copa Libertadores. La finale de cette compétition opposait Palmeiras à l’Estudiantes hier soir. Et ce sont les Brésiliens de Palmeiras qui se sont imposés grâce à un but de Ramón Sosa (1-0). Ils défieront Toluca le 9 décembre prochain afin de retrouver les Mamelodi Sundowns pour disputer la Coupe Challenger, qui se déroulera le 12 décembre et qui désignera l’adversaire du PSG en finale. Les Parisiens voudront conserver leur titre, eux qui avaient battu Flamengo pour leur première participation lors de la séance de tirs au but (1-1, 2 t.a.b. à 1).