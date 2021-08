Après la frustration du lundi, la joie du mardi ? Après avoir passé la journée d’hier à son domicile de Casteldefels, Lionel Messi devrait bien arriver dans les prochaines heures à Paris afin de s’engager au PSG pour deux saisons (+1) après une visite médicale. Mais rien ne se fera dans la précipitation. Les enjeux sont trop importants.

Le journal argentin Olé rapporte que “tout est en bonne voie pour que Leo voyage dans les prochaines heures, sauf catastrophe.” Une information tenue d’une source très impliquée dans la négociation. Ce serait donc pour ce mardi. A priori. Car l’environnement du joueur est plus mesuré ces dernières heures : “il n’y a aucune raison de se précipiter devant une décision d’une telle ampleur”. Depuis des jours, les avocats travaillent sur tous les points d’un contrat “qui marquera une rupture dans l’histoire du football mondial”. “Les discussions entre Jorge Messi et les avocats sont constantes” car il reste des détails à régler sur les droits à l’image et le Fair-play financier. En outre, Olé parle d‘un salaire annuel de 30 millions plus une prime à la signature.