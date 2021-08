Tout peut encore arriver dans le dossier Mbappé (RMC)

C’est l’un des feuilletons de l’été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu. Le Real Madrid est à l’affût dans ce dossier et pourrait passer à l’attaque en faisant une offre dans les dernières journées du mercato. Ce lundi soir, RMC Sport fait un point sur le dossier. Et dans ce dernier “tout peut encore arriver.” La dernière proposition en date des dirigeants parisiens serait une prolongation de contrat de cinq ans avec une année en option et une augmentation de salaire. “Mais Mbappé n’a pas donné suite à cette proposition et l’a fait savoir à Leonardo.”

Le média sportif dévoile aussi deux obstacles à un éventuel départ du numéro 7 parisien d’ici le 31 aout : “que le Real Madrid fasse une offre et que Paris l’accepte.” Depuis plusieurs semaines, le Real réfléchit à faire une offre au PSG. Mais pour l’instant, le PSG n’a reçu aucune approche des madrilènes mais un club anglais s’est manifesté. Pour pallier à un éventuel départ de Mbappé, les dirigeants parisiens auraient déjà pris contact avec l’entourage de Richarlison (Everton), un nom soufflé par Neymar assure RMC Sport. Si Mbappé est toujours parisien à la fermeture du mercato, le PSG reviendra à la charge pour une prolongation de contrat de l’attaquant (22 ans).