Toutes les raisons de l’agacement de Kylian Mbappé

Malgré sa domination au classement des buteurs en Ligue 1, Kylian Mbappé affiche des gestes de déception depuis quelques rencontres. Un mal-être expliqué ici.

Pendant le match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, comme après son but contre le LOSC, le week-end dernier en Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas caché ses geste de mécontentement. Au cœur d’une période à vide dans son impact sur le terrain, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pour au temps pas freiné sur ses statistiques. Avec seize buts en seize journées de championnat, le Français surpasse tous ses concurrents au classement des buteurs. Mais le problème est plus profond que ça. Avec 57% de dribbles réussis, et 49% de duels remportés par match en Ligue 1 cette saison, le numéro 7 n’inspire pas grand chose techniquement depuis plusieurs semaines. Une baisse de niveau remarquée, qui se loge dans un début de saison mouvementé pour le buteur, toujours incertain de son avenir.

Un vide expliqué par des problèmes personnels

Selon les informations d’RMC Sport, Kylian Mbappé, ce passage à vide serait d’avantage perceptible pendant les rencontres. Pour un habitué du centre d’entraînement, le joueur de 24 ans serait épanoui à l’entraînement et « reste le premier à chambrer ses partenaires et à mettre de la bonne humeur, même après ce qui peut être qualifié de contre-performance », précise la source. Un manque d’assurance pendant les matchs qui peuvent remonter à des problèmes plus personnels, notamment à son avenir toujours flou, mais aussi à son début de saison au loft, toujours mal digéré. Néanmoins, le joueur de la capitale entretien toujours de très bonnes relations avec la direction et Luis Enrique, qui lui laisse carte blanche sur terrain. Kylian Mbappé tient toujours les cartes entre ses mains et garde le choix final sur sa prolongation en fin de saison.