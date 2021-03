Demain soir (21 heures, Canal Plus), Nantes se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. L’arrière gauche (29 ans) Charles Traoré ne veut pas que son équipe arrive avec la crainte à Paris.

“Je ne vais pas parler de crainte. C’est sur qu’on est dans une situation un peu délicate mais il y a des choses plus grave. On a la chance de faire un métier passionnant, on est aussi en bonne santé. Maintenant, il faut donner le maximum pour essayer de se sortir de cette situation. Dans le football, tout est possible. Si on va là-bas en dilettante, c’est sûr qu’on ne risquera pas de faire quelque chose, lance Traoré en conférence de presse. Si on y va avec une vraie mentalité de Coupe. C’est du football et ce n’est pas une science exacte. Il faudra faire deux fois plus que d’habitude dans cette rencontre.“

Ce dernier s’est montré élogieux envers le PSG. “Tout le monde connaît cette équipe et tout le monde sait comment ça se passe chez eux. Ils n’ont pas le droit à l’erreur donc il faudra aborder ce match avec beaucoup de solidarité.“