Trapp : « On va pouvoir se comparer à l’une des meilleures équipes d’Europe »

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC. Une rencontre particulière pour l’ancien Parisien Kevin Trapp.

Après avoir officiellement validé son titre de champion de France sur la pelouse du RC Lens ce mercredi, le PSG va disputer son dernier match de Ligue 1 de la saison ce dimanche. Dans le cadre de la 34e journée du championnat, l’équipe de Luis Enrique affrontera le Paris FC au stade Jean-Bouin. L’occasion pour les Rouge & Bleu de finir en beauté et de lancer leur préparation pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest.

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« C’est forcément un peu particulier »

Cette rencontre face au PSG sera particulière aux yeux de Kevin Trapp, qui affrontera son ancien club, où il a évolué entre 2015 et 2019 : « C’est forcément un peu particulier. J’ai beaucoup appris, grandi avec le PSG mais comme on a déjà fait deux matchs contre eux cette saison, ce n’est plus pareil. Ça ne va rien changer dans ma préparation (…) On a hâte de jouer ce genre de match, à la maison, on veut bien finir. C’est un très bon match pour montrer le niveau que l’on a aujourd’hui. On va pouvoir se comparer à l’une des meilleures équipes d’Europe, mais il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas y aller avec la peur », a déclaré le portier allemand en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Un derby à préparer ⚔️ pic.twitter.com/RvlQ7qlPPl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 15, 2026