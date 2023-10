Trémoulinas : « Dembélé est en train de perdre des points »

Arrivé au PSG cet été, Ousmane Dembélé peine à se montrer performant à Paris tout comme en équipe de France. Benoît Trémoulinas ne s’inquiète pas pour lui, même s’il perd du terrain sur ses concurrents.

Ousmane Dembélé a rejoint le PSG cet été pour 50 millions d’euros. L’ailier droit parisien a du mal à se montrer décisif depuis le début de la saison. En sept matches toutes compétitions confondues, il n’a délivré que deux passes décisives. Il s’est procuré de très belles occasions, mais à chaque fois, il a raté le cadre. Un manque de confiance qui se traduit également en équipe de France. Contre l’Écosse (4-1) mardi soir, il a encore une fois été décevant. Pour Benoît Trémoulinas, le numéro 10 du PSG est en train de perdre du terrain sur ses concurrents en équipe de France.

« Au PSG, il va essayer de reprendre confiance »

« On dirait qu’il a perdu son insouciance lorsqu’il avait le ballon. On se souvient à Dortmund, il partait dans des dribles incroyables, au Barça pareil, quand il avait été remis sur pied par Xavi et qu’il avait sa confiance. Il est en train de perdre du terrain parce que Coman a été bon. Coman est beaucoup plus régulier, il score. On l’a vu, il a marqué un super but lors de sa rentrée (contre l’Écosse, ndlr). Il a mieux combiné avec Clauss. Dembélé est en train de perdre des points, pas au point de quitter la liste, explique l’ancien joueur dans l’Equipe de Greg. Il va se remettre dedans. Au PSG, il va essayer de reprendre confiance. Dembélé, ce n’est plus le jeune prospect que l’on attend. Ça fait des années que l’on dit, c’est un jeune prospect, il va arriver, il va exploser. Mais je pense qu’il a les qualités pour, il l’a montré à Dortmund ou au Barça. Je pense que sur une année, il peut être régulier.«