Très large vainqueur du Paris FC, Lens reprend la tête de la Ligue 1

Défait sur la pelouse de Rennes, le PSG laissait la possibilité à Lens de reprendre la tête de la Ligue 1. Et le club nordiste n’a pas caché cette opportunité.

Cette saison, le titre de champion va, semble-t-il, être serré jusqu’au bout et se jouer entre le PSG et le RC Lens. Après avoir laissé la première place plusieurs semaines au club nordiste, le club de la capitale était remonté sur la plus haute marche du podium lors de la 19e journée de championnat grâce à son précieux succès sur la pelouse d’Auxerre (0-1) et la défaite de Lens contre Marseille (3-1). Après avoir conservé le leadership pendant trois journées, les Rouge & Bleu se sont inclinés contre Rennes vendredi soir (3-1) et ont offert la possibilité aux Lensois de de nouveau s’installer sur le trône de la Ligue 1. Pour cela, les hommes de Pierre Sage devaient se défaire du Paris FC.

Un match à sens unique

Et cela a été une formalité pour Lens contre les Parisiens. Dans un match totalement dominé, les Sang et Or n’ont fait qu’une bouchée du Paris FC (0-5), avec un doublé de Wesley Saïd (24e, 38e), un penalty de Florian Thauvin (58e) et un autre doublé de Rayan Fofana (90e, 95e). Un succès qui permet donc aux Lensois de reprendre la place de leader au PSG. Les deux équipes vont poursuivre leur mano a mano dès la semaine prochaine. Le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Metz samedi (21h05, Ligue 1+) alors que Lens jouera un choc à domicile contre l’AS Monaco, adversaire du PSG en barrage aller de Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), quelques heures plus tôt (17 heures).