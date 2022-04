Trezeguet : « Mbappé appartient à ces joueurs épris de perfection »

En comparaison aux autres saisons, Kylian Mbappé est beaucoup plus efficace face au but. Ancien renard des surfaces, David Trezeguet a accordé un entretien au Parisien dans lequel il donne son avis sur l’attaquant de 23 ans, qui a pris une tout autre dimension dans ce secteur du jeu cette saison.

« Il ne calcule pas. Il renvoie une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent. Que ce soit face au Real, l’Afrique du Sud ou Lorient, il est tout aussi chirurgical et impliqué. À chaque possession du ballon, tu sens chez lui cette envie de tout casser, de provoquer et d’aller au bout. Je le trouve plus calme dans le dernier geste. En côtoyant des garçons comme Neymar et Messi, il apprend beaucoup. On a affaire à un joueur hors normes. Il ne faut pas oublier son âge. Il a seulement 23 ans. Il appartient à ces joueurs épris de perfection, apportant un soin tout particulier à la touche finale. Il ira encore plus haut. Kylian est le joueur du présent, mais aussi de l’avenir. »