Après deux jours de pause, l’Euro 2024 reprend ses droits avec le début des quarts de finale. La première affiche vaut le détour avec un alléchant Allemagne / Espagne. L’hôte de la compétition se dresse face à une Roja qui pratique certainement le plus beau jeu depuis le début du tournoi.

Les quarts de finale de l’Euro 2024 débutent ce vendredi avec une affiche de rêve entre l’Allemagne et l’Espagne (à partir de 18h sur BeIN Sports & TF1). Une rencontre qui concerne un joueur du Paris Saint-Germain : Fabian Ruiz. Depuis le début du championnat d’Europe, le milieu de terrain Rouge & Bleu affiche un niveau étincelant et devra continuer ainsi s’il souhaite rejoindre le dernier carré du tournoi avec La Roja. En face, une Allemagne à domicile qui se doit de renouer avec la victoire après son élimination précoce lors de la dernière Coupe du Monde. Pour l’occasion, le numéro 8 du PSG est bel et bien titulaire et prendra donc part à son quatrième match dans cet Euro 2024. A ce stade de la compétition, Fabian Ruiz est déjà l’auteur de 3 buts et 2 passes décisives. Un bilan statistique que tentera d’améliorer l’Espagnol de 28 ans ce vendredi sur la pelouse de la MHPArena de Stuttgart.

Les compositions d’Allemagne / Espagne

Le XI de la Mannschaft : Neuer ; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum ; Can, Kroos ; Musiala, Gundogan, Sané ; Havertz

Le XI de La Roja : Simon ; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian Ruiz ; Yamal, Pedri, Williams ; Morata