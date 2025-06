Tribune CS – Allemagne / France avec L.Hernandez titulaire

Pour sa petite finale de Ligue des Nations face à l’Allemagne, Didier Deschamps a décidé de faire un large turnover qui profite à Lucas Hernandez.

Battue par l’Espagne (5-4) en demi-finale jeudi dernier, l’équipe de France dispute ce dimanche après-midi (15h sur TF1) la petite finale de Ligue des Nations face à l’Allemagne. Sans Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui ont quitté le rassemblement pour cause de blessure, Didier Deschamps a décidé de réaliser un large turnover pour cette rencontre. Seuls trois titulaires du match face à la Roja enchaînent : Mike Maignan, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Cette revue d’effectif permet au défenseur du PSG, Lucas Hernandez, de débuter en charnière centrale aux côtés de Loïc Badé, qui connaîtra sa première sélection. De leur côté, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué débutent sur le banc. Auteur d’une entrée tonitruante jeudi dernier, Rayan Cherki est titulaire dans un quatuor offensif aux côtés de Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Kylian Mbappé.

Le XI de la France : Maignan – Gusto, Badé, L.Hernandez , Digne – Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani, Cherki, Thuram – Mbappé

: Maignan – Gusto, Badé, , Digne – Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani, Cherki, Thuram – Mbappé Le XI de l’Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Tah, Koch, Raum – Gross, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Adeyemi – Füllkrug