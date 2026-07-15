Tribune CS – Angleterre / Argentine, 1/2 de Coupe du monde

Après la défaite de la France contre l’Espagne hier (2-0), la deuxième demi-finale a lieu ce soir avec l’affrontement entre l’Angleterre et l’Argentine.

Hier soir, la première demi-finale de la Coupe du monde a eu lieu. L’Espagne a dominé l’équipe de France et a logiquement validé son billet pour la finale (2-0). Les coéquipiers de Fabian Ruiz, qui a éliminé cinq de ses coéquipiers du PSG, attendent leur adversaire pour la finale qui se déroulera dimanche soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1). Ce sera soit l’Angleterre soit l’Argentine, qui s’affrontent ce soir dans la deuxième demi-finale. Les Argentins voudront continuer de défendre leur titre alors que les Anglais tenteront de se qualifier pour la finale pour une revanche contre les Espagnols, qui les avaient battus en finale de l’Euro 2024.

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