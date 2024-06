Tribune CS – Angleterre / Slovénie & Danemark / Serbie

Dans un groupe C encore indécis, l’Angleterre aura à coeur de terminer à la première place de son groupe, tandis que la Serbie peut encore espérer une qualification.

Après le match nul de l’équipe de France face à la Pologne (1-1), c’est au tour du groupe de l’Angleterre, déjà qualifiée, de rendre son verdict ce mardi soir. Vivement critiqué au pays pour la faible qualité de son jeu, le sélectionneur Gareth Southgate voudra terminer à la première place de ce groupe C et fait confiance à ses hommes cadres avec les titularisations de Jude Bellingham et Harry Kane.

Le XI de l’Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Rice, Gallagher – Foden, Bellingham, Saka – Kane

Dans l’autre rencontre de cette 3e journée du groupe C, la Serbie affronte le Danemark. Derniers du groupe, les Serbes peuvent encore espérer une qualification mais sera dans l’obligation de s’imposer face aux Danois.

Le XI du Danemark : Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle – Eriksen – Hojlund, Wind

Classement groupe C