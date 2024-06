Ce lundi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la France fait son entrée en lice à l’Euro et affronte l’Autriche avec Ousmane Dembélé titulaire.

C’est au tour de la France de débuter cet Euro 2024. Dans un groupe homogène, les Bleus affrontent l’Autriche ce lundi soir à la Düsseldorf Arena. Et les vice-champions d’Europe 2016 ne voudront pas prendre de retard, après la victoire des Pays-Bas face à la Pologne (2-1). Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de réserver deux surprises avec les titularisations de William Saliba, en défense, et Adrien Rabiot, dans l’entrejeu. En attaque, Ousmane Dembélé est aligné aux côtés de Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, débutent sur le banc. En face, l’Autriche peut s’appuyer sur des joueurs expérimentés comme Kévin Danso et Marcel Sabitzer.

Les compositions d’équipes