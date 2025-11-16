Tribune CS – Azerbaïdjan / France, avec trois Parisiens titulaires

Pour ce match sans enjeux face à l’Azerbaïdjan, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a complètement changé son onze de départ, avec trois Parisiens titulaires.

Après avoir validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 suite à sa victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi dernier, l’équipe de France affronte dans un match anecdotique l’Azerbaïdjan, à Bakou, ce dimanche (15h sur TF1). Et pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de changer entièrement son onze de départ par rapport au dernier match. Comme pressenti, Lucas Chevalier va connaître sa première sélection avec les Bleus. De leur côté, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery sont également titulaires. Le défenseur parisien évoluera en charnière centrale aux côtés d’Ibrahim Konaté tandis que le Titi est associé à Khephren Thuram dans le 4-4-2 aligné par Didier Deschamps. Bradley Barcola débute sur le banc.

Le XI de la France : Chevalier – Gusto, Konaté (c), L.Hernandez , T.Hernandez – Akliouche, K.Thuram, Zaïre-Emery , Nkunku – Mateta, Ekitiké

: – Gusto, Konaté (c), , T.Hernandez – Akliouche, K.Thuram, , Nkunku – Mateta, Ekitiké Le XI de l’Azerbaïdjan : Mahammadaliyev – Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk – Q.Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov – Nuriyev, Dadashov, K.Aliyev

Le 11 de départ tricolore en Azerbaïdjan, avec la première de Lucas Chevalier 💙



🇦🇿🇫🇷 coup d’envoi à 18h sur TF1 📺#AZEFRA pic.twitter.com/oq7uyEYpw3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2025