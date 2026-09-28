Barcola Doué France
Image : Compte X @PSG_inside

Tribune CS – Belgique / France avec trois joueurs du PSG titulaires

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 septembre 2026

Ce lundi soir, la Belgique reçoit la France lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Trois joueurs du PSG sont titulaires ce soir.

La trêve internationale bat son plein. Après leurs victoires contre l’Italie (0-2) et la Turquie (0-1), la Belgique et la France s’affrontent ce soir lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour cette rencontre, Zinédine Zidane a décidé de réaliser neuf changements par rapport à l’équipe qu’il avait alignée contre les Turcs. Titulaire en pointe de l’attaque contre les Turcs, Ousmane Dembélé commence ce choc sur le banc. Ses deux coéquipiers du PSG convoqués lors de ce rassemblement, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, sont eux titulaires. Le numéro 14 parisien est aligné dans le couloir droit de l’attaque alors que l’ancien Monégasque joue dans le cœur du jeu. Auteur d’un beau but et d’une belle prestation contre l’Italie, Mika Godts est de nouveau titulaire du côté de la Belgique.

Godts : « Le PSG croit en moi et on me laisse le temps de travailler »
canalsupporters.com

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

  • Le XI de départ de la Belgique : Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seyes – De Bruyne Lavia, Tielmans (cap.) – Morreira, De Ketelaere, Godts
  • Le XI de départ de la France : Maignan (cap.) – Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf – Camavinga, Da Cunha, Akliouche – Doué, Lepaul, Barcola

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 septembre 2026

Articles similaires

Kvaratskhelia Géorgie

La Géorgie de Kvaratskhelia concède le nul contre l’Ukraine

28 septembre 2026
Doué France

Trois joueurs du PSG titulaires lors de Belgique / France

28 septembre 2026
Vitinha Neves Nuno Mendes

Associés au PSG, João Neves et Vitinha en concurrence au Portugal 

28 septembre 2026
Juri Knorrr

Le PSG Handball annonce la signature de Juri Knorr à partir de 2027

28 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page