Tribune CS – Belgique / France avec trois joueurs du PSG titulaires

Ce lundi soir, la Belgique reçoit la France lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Trois joueurs du PSG sont titulaires ce soir.

La trêve internationale bat son plein. Après leurs victoires contre l’Italie (0-2) et la Turquie (0-1), la Belgique et la France s’affrontent ce soir lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour cette rencontre, Zinédine Zidane a décidé de réaliser neuf changements par rapport à l’équipe qu’il avait alignée contre les Turcs. Titulaire en pointe de l’attaque contre les Turcs, Ousmane Dembélé commence ce choc sur le banc. Ses deux coéquipiers du PSG convoqués lors de ce rassemblement, Désiré Doué et Maghnes Akliouche, sont eux titulaires. Le numéro 14 parisien est aligné dans le couloir droit de l’attaque alors que l’ancien Monégasque joue dans le cœur du jeu. Auteur d’un beau but et d’une belle prestation contre l’Italie, Mika Godts est de nouveau titulaire du côté de la Belgique.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !