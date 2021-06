Tribune CS – Belgique / Russie (2-0)

Suite aux nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Christian Eriksen, le match entre le Danemark et la Finlande a repris à 20h30 en accord avec les joueurs des deux équipes. L’autre match de ce groupe B de la phase de groupes de l’Euro opposera la Belgique à la Russie (21h sur M6 et beIN SPORTS 1). Les Belges ne pourront pas compter sur Axel Witsel et Kevin De Bruyne, pas encore à 100% pour disputer un match. Pour ce match, Roberto Martínez a composé son équipe en 3-4-3 avec un trio offensif Dries Mertens, Romelu Lukaku et Yannick Ferreira Carrasco. L’ancien Parisien, Thomas Meunier débute sur le banc. De son côté, la Russie pourra compter sur le Monégasque, Aleksandr Golovin.

Les Diables Rouges ont parfaitement débuté ce match. Romelu Lukaku a ouvert le score (1-0, 10e) suite à une mauvaise intervention d’Andreï Semionov. Entré en jeu afin de remplacer Timothy Castagne, Thomas Meunier a marqué le second but des Belges (2-0, 34e).

XI Belgique : Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Boyata – Castagne (Meunier, 27e), Tielemans, Dendoncker, T. Hazard – Mertens, Lukaku, Carrasco

XI Russie : Shunin – Mario Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (Karakaev, 43e) – Zobnin, Ozdoev, Kuzyayev, Golovin – Dzyuba.