A l’occasion de son entrée en lice dans cet Euro 2024, la Slovaquie de Milan Skriniar affronte la Belgique (18h sur BeIN Sports). Pour cette rencontre déséquilibrée sur le papier, les hommes de Francesco Calzona tenteront de démarrer la compétition de la meilleure des manières.

A l’occasion de Belgique – Slovaquie, le défense central du PSG disputera son 69e match avec sa sélection nationale. Comme depuis le mois de mars 2022, Milan Skriniar portera le brassard de capitaine autour du bras à l’occasion de l’entrée en lice de la Slovaquie dans cet Euro 2024, son troisième championnat d’Europe après 2016 et 2020. Dans leur groupe E, les Slovaques ont vu la Roumanie terrasser l’Ukraine 3 buts à 0 ce lundi plus tôt dans la journée. Dans ce contexte, il est important pour la Slovaquie de tenter de prendre un point à minima face aux Belges afin d’affronter ensuite l’Ukraine plus sereinement.

Les compositions de départ

XI de la Belgique : Casteels ; Castagne, Faes, Debast, Carrasco ; Mangala, Onana ; Trossard, De Bruyne, Doku ; Lukaku

XI de la Slovaquie : Dubravka ; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko ; Kucka, Lobotka, Duda ; Schranz, Bozenik, Haraslin