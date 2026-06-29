TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS – Brésil / Japon, avec Marquinhos titulaire et capitaine

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

La phase de poules de la Coupe du monde a fermé ses portes il y a deux jours. Place désormais aux 16es de finale. Après la qualification du Canada hier, c’est le Brésil qui joue son 16e de finale ce lundi soir. Contre le Japon, Carlo Ancelotti a décidé de titulariser son ancien joueur au PSG, Marquinhos. Il lui a aussi confié le brassard de capitaine.

La phase finale de la Coupe du monde a commencé hier avec la victoire du Canada, l’un des pays hôtes, contre l’Afrique du Sud lors du premier seizième de finale de l’histoire du Mondial (0-1). Ce lundi, trois matchs au programme avec deux joueurs du PSG concernés. Achraf Hakimi et le Maroc affrontent les Pays-Bas dans le choc de ces seizièmes à trois heures du matin. De son côté, le Brésil défie le Japon pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a décidé d’aligner la même équipe que lors du dernier match de poules remporté contre l’Écosse (3-0). Capitaine du PSG, Marquinhos est titulaire et porte également le brassard de capitaine. Neymar, lui, débute sur le banc. 

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

  • Le XI du Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius Jr.
  • Le XI du Japon : Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – J. Ito, Ueda, Maeda

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

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