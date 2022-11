C’est un match attendu par tous les amateurs de football, le Brésil affronte la Serbie pour conclure cette première journée de ce palpitant mondial. À ce jour, tous les favoris ont déjà joué avec des bilans plus ou moins mitigés – à l’image des cartons infligés par l’Angleterre (6-2), la France (4-1) ou encore l’Espagne (7-0) – et des défaites rocambolesques de l’Argentine (1-2) et de l’Allemagne (1-2). La Seleçao est aussi très attendue dans cette compétition. Neymar et ses coéquipiers auront fort à faire pour démarrer cette Coupe du Monde en étant opposé à une dangereuse équipe serbe. Le sélectionneur Tite a décidé d’aligner une équipe très offensive, et a sans surprise titularisé le numéro 10 du PSG en plus de Marquinhos. De son côté, la Serbie a choisi de se passer de son buteur star, Dusan Vlahovic et de Filip Kostic

Le XI du Brésil : Alisson – Danilo, 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗶𝗻𝗵𝗼𝘀, Thiago Silva, Sandro – Casemiro, Paqueta – Raphinha, 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿,Vinicius – Richarlison

Le XI de la Serbie : Vanja – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic – Milinkovic-Savic, Tadic – Mitrovic.

