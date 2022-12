La France, qui a battu la Pologne plus tôt dans la journée (3-1), va connaître son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. L’Angleterre et le Sénégal s’affrontent ce soir.

L’Angleterre a terminé premier de son groupe en s’imposant à deux reprises et en concédant le nul contre les Etats-Unis (0-0). Ce soir, pour aller chercher une place en quart de finale, les joueurs de Gareth Southgate devront éliminer le Sénégal. Après une défaite cruelle lors du premier match de la phase de poules contre les Pays-Bas (2-0), le Sénégal a remporté ses deux derniers matches contre le Qatar (3-1) et l’Equateur (2-1). Les coéquipiers d’Abdou Diallo veulent continuer leur bonne compétition et espérer affronter la France samedi soir (20 heures).

Le XI de l’Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane, Foden

Le XI du Sénégal : E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Ciss, N. Mendy – Diatta, Ndiaye, I. Sarr – Dia

