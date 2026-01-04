TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS – CdM 2026 (1/4) : Espagne / Belgique

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 10 juillet 2026

L’Espagne et la Belgique s’affrontent pour une place en demi-finales de Coupe du monde ce vendredi soir. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

On arrive, doucement mais sûrement, sur la dernière droite de la Coupe du monde version 2026. La France affrontera soit l’Espagne, soit la Belgique lors du dernier carréVIP de ce mondial. Un choc entre la Roja, tombeuse du Portugal, et les Diables Rouges, tombeurs des États-Unis au tour précédent, qui débute dans cinq petites minutes désormais. Et, comme on vous l’a annoncé, Fabian Ruiz fête sa première titularisation à cette occasion. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !




Les équipes de départ

Espagne : Simons – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Belgique : Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

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