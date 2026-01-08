Tribune CS – CdM 2026 (1/8) : Suisse / Colombie

Ce mardi soir (22h sur M6 et beIN SPORTS 1), le dernier huitième de finale oppose la Suisse à la Colombie. Le vainqueur affrontera l’Argentine au tour suivant.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 prennent fin ce mardi soir. Après la qualification renversante de l’Argentine face à l’Égypte (3-2), les champions du monde attendent leur prochain adversaire pour les quarts de finale de la compétition. Celui-ci sera soit la Suisse, soit la Colombie. Les Cafeteros impressionnent depuis le début du Mondial et pourront compter sur leur trio offensif : Luis Diaz, Luis Suarez et James Rodriguez. En face, la Nati devra composer sans deux de ses titulaires au coup d’envoi. Meilleur buteur et passeur des Helvètes, Johan Manzambi est forfait en raison d’une blessure à un genou contractée à l’entraînement. De son côté, Ruben Vargas, diminué physiquement, débute sur le banc.

Le XI de la Suisse : Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R.Rodríguez – Freuler, Xhaka (c) – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo

: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R.Rodríguez – Freuler, Xhaka (c) – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo Le XI de la Colombie : Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – J.Rodríguez (c), L.Suárez, L.Díaz