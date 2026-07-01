Tribune CS – CdM 2026 : Angleterre / RDC

Les 16es de finale de la Coupe du monde nous offre un choc entre l’Angleterre et la RDC ce mercredi soir. Coup d’envoi à 18h00.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la France a impressionné face à la Suède hier soir. Largement favoris, les Bleus ont assumé leur statut en écrasant la bande de Viktor Gyökeres (3-0). Désormais, la suite, ça se passe du côté du Mercedes-Benz Stadium avec un match entre l’Angleterre, plutôt décevante lors de la phase de groupe, et la RD Congo, qui a fait preuve d’une grosse abnégation pour se qualifier. Une partie à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les équipes de départ

Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Vellingham, Rashford – Kane

RDC : Mpasi – Wan Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Mbuku, Wissa, Cipenga