Tribune CS – CdM 2026 : Côte d’Ivoire / Norvège

Les 16es de finale sont enfin lancés et, ce vendredi soir (21h00), on a le droit à un choc de taille. La Côte d’Ivoire affronte la Norvège !

Avant la rencontre entre l’Équipe de France et la Suède ce soir (23h00), on a le droit à un sacré choc. La Norvège, qui a terminé derrière la France, affronte la Côte d’Ivoire. Une affiche très alléchante et qui décidera du futur adversaire du Brésil pour les huitièmes de finale. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS

Les équipes de départ

Côte d’ivoire : Fofana – Doué, Koussounou, Agbadou, Conan – Kessié, Sangaré, Inao – Pepe, Bony, Diomande

Norvège : Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolf – Odegaard, Berg, Berge – Musa – Sorlott, Haaland