Tribune CS – CdM 2026 : Espagne / Autriche

Ce jeudi soir (21h00), l’Espagne affronte l’Autriche en marge des 16es de finale de la Coupe du monde.

Après l’Angleterre et la Belgique sur le fil, c’est au tour de l’Espagne d’entrée en piste dans ces 16es de finale de Coupe du monde. La Roja fait face à l’Autriche du côté de Los Angeles à partir de 21h00. À noter que Fabian Ruiz, seul joueur du PSG convoqué par Luis de la Fuente, démarre sur le banc. Une partie à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les équipes de départ

Espagne : Simon – – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Autriche : Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch